Рим, , 22:08 — REGNUM Одним из способов выйти из энергетического кризиса в Евросоюзе могут быть единые для всего ЕС закупки газа, с таким заявлением выступил в пятницу, 18 марта, премьер-министр Италии Марио Драги.

Марио Драги European Parliament

Это усилит переговорные позиции ЕС, полагает он.

Он также повторил предложение о создании общих хранилищ газа, которыми смогли бы пользоваться все страны в случае экстренной ситуации.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза, до 2,40 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.