Лондон, 18 марта, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Представители компании Меган Маркл и принца Гарри Archewell Audio озвучили примерную дату выхода дебютного подкаста герцога и герцогини Сассекских на Spotify. Об этом 18 марта пишет Page Six.

Northern Ireland Office Принц Гарри и Меган Маркл

По данным издания, премьера подкаста состоится летом 2022 года. Как отмечают представители Archewell Audio, Маркл и принц Гарри продолжают разговаривать с высшим руководством Spotify и работать над «политикой, практикой и стратегиями сервиса, направленными на повышение осведомленности авторов и минимизацию распространения дезинформации».

Ранее Spotify заплатил Меган Маркл и принцу Гарри $25 млн за их подкаст, однако более чем за год пара записала лишь один выпуск, который вышел в декабре 2020 года. Ряд западных СМИ писал, что руководство сервиса «забило тревогу» и наняло менеджеров, которые должны были «заставить» чету выпустить проект.