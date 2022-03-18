Киев, , 22:18 — REGNUM Украинская певица Надя Дорофеева и телеведущий Владимир Дантес приняли решение развестись после шести лет брака. Соответствующей информацией пара поделилась в Instagram 18 марта.

Дорофеева и Дантес Скриншот YouTube

По словам супругов, они расстаются, однако планируют сохранить дружеские отношения. Точная причина расставания Дорофеевой и Дантеса остаётся неизвестна.

Напомним, что летом 2022 года Надя Дорофеева и Владимир Дантес должны были отметить семь лет брака. Также известно, что пара состояла в любовных отношениях уже более 10 лет.

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