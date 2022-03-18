Москва, , 22:04 — REGNUM На митинг-концерт в «Лужниках», посвящённый восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией приехало беспрецедентное число зрителей за последние пять лет, сообщает 18 марта департамент транспорта Москвы.

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Отмечено, что такой нагрузки на общественный транспорт не было даже во время Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Московский транспорт успешно справился с такой нагрузкой, сообщает столичный департамент транспорта.

«Московский транспорт работает штатно и справляется с перевозкой посетителей концерта в «Лужниках»… Мы полностью контролируем ситуацию, для удобства пассажиров запустили минимальный интервал движения поездов на МЦК, открыли турникеты в метро для быстрого и комфортного выхода», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Напомним, концерт-митинг, посвящённый воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, начался в 15:00 мск на стадионе «Лужники».

На митинге выступали общественные и военные деятели России и Донбасса, популярные артисты.

В митинге принял участие президент России Владимир Путин.

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