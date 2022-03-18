Париж, , 21:59 — REGNUM Президент чемпионата Испании по футболу Хавьер Тебас выразил уверенность в том, что 23-летний универсальный нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе покинет парижский клуб в конце сезона.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

«Мбаппе точно не останется в «ПСЖ». Неправильно, что он еще не объявил, где будет выступать в следующем сезоне, но это будет не «ПСЖ», — цитирует Тебаса испанское издание AS.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Килиана Мбаппе называют мадридский «Реала». Текущее соглашение француза с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 25-ти турах чемпионата Франции по футболу, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов на счету Мбаппе 10 (6+4) очков по системе гол+пас в восьми встречах.