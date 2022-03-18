Барселона, Испания, , 21:50 — REGNUM 24-летний центральный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов по футболу Френки де Йонг заявил, что готов подписать с клубом новое шестилетнее соглашение. Об этом 18 марта сообщило издание Sport.es.

Де Йонг выступает за «сине-гранатовых» с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

Текущее соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано еще на четыре года до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне Френки де Йонг принял участие в 35-ти матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.