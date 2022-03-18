18 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Ксаверий де Местр, , 21:54 — REGNUM Беспрецедентное вливание Вашингтоном денег в Украину противоречит громким заявлениям США о том, что они хотят деэскалации конфликта с Россией. Только на текущей неделе Белый дом выделил Киеву военную помощь на общую сумму в $1 млрд. Тем не менее многие в мире до сих пор верят в образ Вашингтона как доброго и бескорыстного защитника.

Помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я не могу поверить, что в 2022 году до сих пор существуют взрослые люди, которые верят, что страна с многотриллионной оружейной промышленностью на самом деле хочет мира во всем мире», — написал в Twitter пользователь под ником @YeegaGeeDan. Американцы бурно отреагировали на данный твит.

«Те, кто так думает, являются взрослыми детьми», — отмечает @GanAgenda.

«США хотят мира во всем мире под их контролем», — пишет @delojo.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это их промышленность номер один. Кроме того, они легально выделяют налоговые деньги на военную промышленность всякий раз, когда создают конфликт. Они жаждут крови. Они питаются ей, как вампиры», — подчеркивает @RomanNasha.

«Военная машина США — это просто мафия богатых людей», — комментирует @JeffHillinChina.

«Тут тяжело спорить», — отмечает @Jerry_grey2002.

«Да. Особенно это касается отраслей, в которых доминируют США. Они работают вместе, чтобы поддерживать друг друга», — пишет @yl_sustainable.

«Ага! Видите, как подорожали акции этих производителей оружия? Они ведут себя как старые сигаретные компании, проводившие «независимые» исследования о пользе курения в 1950-х годах», — напоминает @sydbusinspector.

США. Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«И вот я, американец, смотрю на потенциальных кандидатов в президенты и не нахожу ни одного, кто не был бы связан с корпорациями, получающими выгоду от глобальной нестабильности… Добро пожаловать в капитализм последней стадии», — делится @AJinTheRiver.

«Огромная оружейная промышленность и удаленность от Мирового Острова означает, что на Мировом Острове никогда не будет мира», — объясняет @zhxhcoder.

«Крупнейший экспорт Америки: оружие массового поражения, простое оружие и порнография…» — комментирует @chachacheah2.