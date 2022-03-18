Скопье, , 21:52 — REGNUM Правительство Северной Македонии выделило 120 миллионов денаров, или два миллиона евро, на содержание беженцев из Украины.

«Бессмертный полк» в Македонии Onlinetambov.ru

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, средства пойдут на организацию размещения, питания и медицинской поддержки беженцев. Ими будет распоряжаться генеральная служба общественных работ.

Правительство также внесло поправки и дополнения в закон о социальной защите — размер минимальной государственной помощи будет увеличен на 1000 денаров (порядка 1000 рублей) на период с марта по май 2022 года.

На данный момент в ООН сообщают, что Украину покинули около трех миллионов беженцев.

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