Москва, , 21:44 — REGNUM Российский блогер Анастасия Ивлеева негативно высказалась по поводу статьи журналиста Ильи Красильщика, критикующего россиян. Соответствующую информацию опубликовало издание StarHit 18 марта.

Настя Ивлеева

«Если бы я сейчас писала колонку в NY Times, то сказала бы так: в России живет 144 миллиона человек, представителей разных национальностей, взглядов, конфессий. Мы разные… Часто не согласны друг с другом и спорим даже с самыми близкими. Наша страна, в принципе, намного сложнее и тоньше устроена, чем кажется сейчас ее ярым критиканам. Я остаюсь внутри, не хочу, чтобы от моего лица безапелляционно заявляли такие громкие вещи», — заявила Ивлеева. Также блогер отметила, что своим поступком Красильщик открестился от страны, подарившей ему возможность карьерно реализоваться.

Напомним, что Анастасия Ивлеева прославилась благодаря участию в телепрограммах «Можно всё» и «Орёл и решка». В настоящее время она активно занимается созданием авторских шоу на YouTube.

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