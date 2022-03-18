Пекин, 18 марта 2022, 21:31 — REGNUM Американской стороне следует предпринять усилия, чтобы ситуация на Украине скорее урегулировалась, а не разжигать её, сообщил 18 марта журналистам официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
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Когда представителя китайского внешнеполитического ведомства спросили об ответственности Пекина «за поддержку» позиции Москвы по Украине, Чжао Лицзянь сказал:
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