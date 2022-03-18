Пекин, , 21:31 — REGNUM Американской стороне следует предпринять усилия, чтобы ситуация на Украине скорее урегулировалась, а не разжигать её, сообщил 18 марта журналистам официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

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Когда представителя китайского внешнеполитического ведомства спросили об ответственности Пекина «за поддержку» позиции Москвы по Украине, Чжао Лицзянь сказал:

«Соединённые Штаты должны серьёзно задуматься о своей роли в украинском кризисе, взять на себя должные обязательства и предпринять практические действия для облегчения ситуации в этой стране, решать проблему, а не продолжать подливать масло в огонь разгорающегося вооружённого конфликта».

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