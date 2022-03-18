Челябинск, 18 марта, 2022, 21:25 — ИА Регнум. В Челябинске идут поиски подрядчика, который займётся дегазацией и фильтрацией на месте теперь уже бывшей городской свалки. Об этом пишут СМИ.

Rosrao.ru Мусорная свалка в Челябинске

По данным Накануне.ru, уже объявлен конкурс. Информация об аукционе размещена на портале госзакупок. Начальная сумма контракта определена в 198,7 млн рублей.

Победителя конкурса предстоит выбрать 7 апреля. Как сообщало ИА REGNUM, рекультивация свалки состоялась в 2019—2021 годах.