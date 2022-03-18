Вашингтон, 18 марта 2022, 21:42 — REGNUM Команда покойного рэп-исполнителя Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс) дополнила его второй посмертный релиз Fighting Demons бонусным треком. Публикация композиции состоялась на стриминговых сервисах 18 марта.
Новая работа получила название Sometimes, а её главной темой стало внутреннее одиночество автора. Примечательно, что в начале февраля 2022 года альбом уже был дополнен двумя другими песнями.
Напомним, что Juice WRLD скончался 8 декабря 2019 года. Причиной смерти артиста стала передозировка наркотиками.
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