Вашингтон, 18 марта, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Команда покойного рэп-исполнителя Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс) дополнила его второй посмертный релиз Fighting Demons бонусным треком. Публикация композиции состоялась на стриминговых сервисах 18 марта.

Скриншот YouTube Juice WRLD

Новая работа получила название Sometimes, а её главной темой стало внутреннее одиночество автора. Примечательно, что в начале февраля 2022 года альбом уже был дополнен двумя другими песнями.

Напомним, что Juice WRLD скончался 8 декабря 2019 года. Причиной смерти артиста стала передозировка наркотиками.