Манчестер, Великобритания, , 21:23 — REGNUM 18 марта итальянский журналист Фарбицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что «Манчестер Сити» и «Атлетико Минейро» согласовали трансфер 17-летнего бразильского флангового нападающего Савиньо.

Савио Морейра, также известные как Савиньо, перейдет в «Манчестер Сити» ближайшим летом. Сумма трансфера составит 6,5 миллиона евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Савиньо в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Минейро 2022 Савиньо принял участие лишь в двух матчах, в которых не смог отметиться результативными действиями. В основную команду «Атлетико Минейро» футболист был переведен 3 августа 2020 года.