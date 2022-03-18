Москва, 18 марта 2022, 21:22 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна. Гололедица», — говорится в сообщении метеослужбы.
Как уточняется, предупреждение действует на период с 21:00 18 марта до 9:00 19 марта.
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