История вопроса

Брать ли зонт, тепло ли одеваться и как обстоят дела с загрязнением воздуха, - лучше знать заранее. Ежедневная сводка погода и экомониторинг помогают жителям Москвы и Подмосковья всегда быть во всеоружии.



