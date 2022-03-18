Москва, 18 марта, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гололедица на дорогах

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна. Гололедица», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, предупреждение действует на период с 21:00 18 марта до 9:00 19 марта.