Мариуполь, ДНР, , 21:13 — REGNUM Из города Мариуполя (ДНР) силами республики 18 марта эвакуирован ещё 171 человек, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. Из них 43 ребёнка.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

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Эвакуация проходила с 08:00 мск до 18:00 мск. Мариупольцев перевезли в Безыменное (Новоазовский район, ДНР) — в специальный пункт оказания помощи, организованный МЧС республики.

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Добавим, что поток эвакуированных из Мариуполя существенно усилился накануне, 17 марта. Силовики ДНР вывезли из города ещё 130 человек, а в общей сложности за день из Мариуполя были эвакуированы десятки тысяч.

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