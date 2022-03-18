Сыктывкар, 18 марта, 2022, 21:06 — ИА Регнум. На Украине в ходе военной спецоперации погиб уроженец Коми Алексей Крюков. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Владимир Уйба.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция

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«Алексей Иванович — уроженец села Важгорт Удорского района. Служил по контракту. Отец двоих детей. Мы будем чтить и хранить память о его мужестве, преданности Отчизне и подвиге. Вечная слава герою Родины! Пусть земля ему будет пухом. Глубочайшие искренние соболезнования родным и близким, душевных сил пережить это горе. Семье будет оказана необходимая помощь и поддержка», — написал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, трое рязанских военных погибли в ходе спецоперации.