Рим, , 21:03 — REGNUM 18 марта итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте опубликовал список футболистов, которые сыграют за сборную Италии по футболу в матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Марио Балотелли Nazionale Calcio

Голкиперы: Алессио Краньо, Джанлуиджи Доннарумма, Пьерлуиджи Голлини, Сальваторе Сиригу.

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Кристиано Бираги, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Джованни Ди Лоренцо, Эмерсон, Алессандро Флоренци, Луис Фелипе, Джанлука Манчини.

Полузащитники: Николо Барелла, Брайан Кристанте, Жоржиньо, Мануэль Локателли, Лоренцо Пеллегрини, Маттео Пессина, Стефано Сенси, Сандро Тонали, Марко Верратти.

Нападающие: Андреа Белотти, Доменико Берарди, Чиро Иммобиле, Лоренцо Инсинье, Жоау Педру, Маттео Политано, Джанкомо Распадори, Джанлука Скамакка, Маттиа Дзакканьи, Николо Дзаньоло.

24 марта сборная Италии в матче полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира сыграет со сборной Северной Македонии. Встреча пройдет в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера».

В текущем сезоне 31-летний нападающий «Аданы Демирспора» Марио Балотелли принял участие в 26-ти матчах за турецкий клуб во всех турнирах, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.