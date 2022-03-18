Манчестер, Великобритания, 18 марта, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Нидерландский специалист Эрик Тен Хаг, возглавляющий амстердамский «Аякс», прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед»

«Я сфокусирован на текущем сезоне. Все силы вложены в этот состав. О будущем я пока не думаю», — цитирует Эрика тен Хага журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

На данный момент «Аякс» с двадцатью победами и 63-мя набранными очками занимает первое место в турнирной таблице нидерландской Эредивизи 2021/22. В Лиге Чемпионов подопечные Эрика тен Хага потерпели поражение на стадии 1/8 финала, уступив лиссабонской «Бенфике» с общим счетом 2:3.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг является главным кандидатов на пост главного тренера «красных дьяволов». Также «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность пригласить наставника «Челси» Томаса Тухеля.