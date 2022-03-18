Нижний Новгород, , 20:49 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в заксобрание региона проект поправок регионального бюджета, сообщает 18 марта управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект поправок предлагает серьёзно увеличить расходы на медицинское обеспечение региона, направив 500 млн рублей на лекарства для льготников, а также 350 млн на новые машины скорой помощи, произведенные в России.

Отмечено, что это поддержит отечественный автопром.

Кроме того, предложено направить свыше 160 млн рублей на доплаты медикам, борющимся с эпидемией коронавируса.

По словам замглавы комиссии Общественной палаты России по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, член Общественной палаты Нижегородской области Валентины Цывовой, большинство из 52 муниципалитетов области нуждаются в обновлении парка машин скорой помощи.

Кроме того, предполагается увеличить резервный фонд правительства региона на 1,8 млрд рублей, чтобы иметь возможность помочь отраслям, столкнувшимся с трудностями.

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