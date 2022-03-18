В Нижегородской области дополнительно профинансируют здравоохранение
Нижний Новгород, 18 марта, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в заксобрание региона проект поправок регионального бюджета, сообщает 18 марта управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области.
Проект поправок предлагает серьёзно увеличить расходы на медицинское обеспечение региона, направив 500 млн рублей на лекарства для льготников, а также 350 млн на новые машины скорой помощи, произведенные в России.
Отмечено, что это поддержит отечественный автопром.
Кроме того, предложено направить свыше 160 млн рублей на доплаты медикам, борющимся с эпидемией коронавируса.
По словам замглавы комиссии Общественной палаты России по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, член Общественной палаты Нижегородской области Валентины Цывовой, большинство из 52 муниципалитетов области нуждаются в обновлении парка машин скорой помощи.
Кроме того, предполагается увеличить резервный фонд правительства региона на 1,8 млрд рублей, чтобы иметь возможность помочь отраслям, столкнувшимся с трудностями.