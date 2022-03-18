Нижний Новгород, 18 марта, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в заксобрание региона проект поправок регионального бюджета, сообщает 18 марта управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Проект поправок предлагает серьёзно увеличить расходы на медицинское обеспечение региона, направив 500 млн рублей на лекарства для льготников, а также 350 млн на новые машины скорой помощи, произведенные в России.

Отмечено, что это поддержит отечественный автопром.

Кроме того, предложено направить свыше 160 млн рублей на доплаты медикам, борющимся с эпидемией коронавируса.

По словам замглавы комиссии Общественной палаты России по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, член Общественной палаты Нижегородской области Валентины Цывовой, большинство из 52 муниципалитетов области нуждаются в обновлении парка машин скорой помощи.

Кроме того, предполагается увеличить резервный фонд правительства региона на 1,8 млрд рублей, чтобы иметь возможность помочь отраслям, столкнувшимся с трудностями.