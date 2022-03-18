Реджо-нель-Эмилия, Италия, , 20:44 — REGNUM Сегодня, 18 марта, в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапеи» «Сассуоло» в первом матче тридцатого тура итальянской Серии А сезона 2021/22 примет «Специю». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Футбольный клуб «Сассуоло» Sassuolocalcio.it

Бригада арбитров: Мануэль Волпи | Валерио Векки | Николо Сиприани | Джанлука Манганьелло.

Стартовые составы команд:

«Сассуоло»: Андреа Консильи, Каан Айхан, Мерт Мюлдюр, Джанмарко Феррари, Гиоргои Кириакопулос, Максим Лопес, Давиде Фраттези, Матеус Энрике, Хамед Траоре, Доменико Берарди, Грегуар Дефрель.

«Специя»: Иван Проведель, Аркадиуш Реца, Кельвен Амьен-Аду, Мартин Эртич, Димитрис Николау, Якуб Кивер, Симоне Бастони, Джулио Маджоре, Виктор Коваленко, Даниэле Верде, Эммануэль Гьяси.

На данный момент «Сассуоло», одержав десять побед и набрав 40 очков, занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя» с 29-ю очками идет на пятнадцатой позиции.