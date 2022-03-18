Лос-Анджелес, США, , 21:42 — REGNUM Американская группа Cypres Hill поделилась новым альбомом под названием Back In Black. Премьера проекта состоялась на всех музыкальных площадках 18 марта.

Cypress Hill Скриншот YouTube

Новый релиз выполнен в классическом звучании хип-хопа Западного побережья, а в числе гостей пластинки оказались Demrick (Демерик Ферм) и Dizzy Wright (Ла'Реонте Райт). Общее количество треков составило 10.

Напомним, что коллектив Cypres Hill был основан в 1988 году в Лос-Анджелесе (США). За весь период существования группа сумела продать более 20 млн копий своих альбомов.

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