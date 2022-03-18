Лос-Анджелес, США, 18 марта 2022, 21:42 — REGNUM Американская группа Cypres Hill поделилась новым альбомом под названием Back In Black. Премьера проекта состоялась на всех музыкальных площадках 18 марта.

Cypress Hill
Cypress Hill
Скриншот YouTube

Новый релиз выполнен в классическом звучании хип-хопа Западного побережья, а в числе гостей пластинки оказались Demrick (Демерик Ферм) и Dizzy Wright (Ла'Реонте Райт). Общее количество треков составило 10.

Напомним, что коллектив Cypres Hill был основан в 1988 году в Лос-Анджелесе (США). За весь период существования группа сумела продать более 20 млн копий своих альбомов.

Читайте ранее в этом сюжете: Coi Leray и Nicki Minaj объединились на новом сингле

Читайте развитие сюжета: Второй посмертный альбом Juice WRLD получил новую песню