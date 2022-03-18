Севастополь, , 20:40 — REGNUM Большой праздничный концерт-митинг проходит на площади Нахимова в Севастополе вечером 18 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Несмотря на прохладную погоду — сейчас в Севастополе один градус ниже нуля — на площади собрались тысячи горожан.

Севастополь Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

Концерт ведут ведущие Первого канал Тимур Соловьёв и Светлана Зейналова. Открылся митинг выступлениями севастопольских ансамблей и исполнителей.

Участникам мероприятия показали обращение президента Владимира Путина в связи с восьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Также к зрителям обратился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Мы всей душой на Украине, в Донбассе, которому нужна наша эмоциональная поддержка, она нужна нашим солдатам, нужна нашему президенту, она нужна нашей стране!» — сказал Развожаев.

Концерт продолжил хор Черноморского флота — он исполнил гимн Севастополя, а также песни советских лет.

Отметим, что основной целью проведения митинга-концерта стал сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик — он начался с 14:00 и продлится до 00:00.