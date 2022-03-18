Москва, , 20:32 — REGNUM Войска РФ и подразделения корпусов ДНР и ЛНР продолжают наступление на Украине и в Донбассе, сообщил 18 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Мотострелковые войска России Mil.ru

Он уточнил, что части российских Вооруженных Сил за день продвинулись на шесть км, выйдя на рубеж Новоукраинка — Шахтёрское.

Войска Луганской Народной Республики ведут бои в восточной части города Северодонецк, вклинившись в эшелонированную оборону украинских нацистов на два км.

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