19 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 00:36 — REGNUM Многочисленные праздничные мероприятия состоялись в Крыму и Севастополе 18 марта — жители полуострова встретили восьмую годовщину в России.

Подготовка к пробегу Александр Полегенько © ИА REGNUM

Одним из самых зрелищных мероприятий этого дня стал автомотопробег: колонна из мотоциклов и автомобилей, раскрашенных в цвета российского триколора, с символами Z, стартовала в Симферополе. Затем состоялось возложение цветов к памятнику «Вежливым людям».

Подготовка к пробегу Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к пробегу Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к пробегу Александр Полегенько © ИА REGNUM Подготовка к пробегу Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к пробегу Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику «Вежливым людям» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику «Вежливым людям» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику «Вежливым людям» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику «Вежливым людям» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику «Вежливым людям» Александр Полегенько © ИА REGNUM

После этого колонна двинулась по трассе «Таврида», а у Сапун-горы соединилась с колонной севастопольских автомобилистов.

Автомотопробег на трассе «Таврида» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автомотопробег на трассе «Таврида» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автомотопробег на трассе «Таврида» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автомотопробег на трассе «Таврида» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автомотопробег на трассе «Таврида» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автомотопробег на трассе «Таврида» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автомотопробег в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автомотопробег в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автомотопробег в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Автомотопробег в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Автомотопробег в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Общая колонна двинулась через Севастополь — к горе Гасфорта. Здесь состоялась высадка Аллеи русского леса в честь героев России Z-Весны 2022. Кроме того, участники акции установили самолёт и высадили саженцы в честь 85-летия рекордного полета советского лётчика Валерия Чкалова. В рамках акции состоялся сбор и передача гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничная программа на горе Гасфорта Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничная программа на горе Гасфорта Александр Полегенько © ИА REGNUM Праздничная программа на горе Гасфорта Александр Полегенько © ИА REGNUM

Высадка «Аллеи русского леса» в честь героев России Z-весны 2022 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Также у горы Гасфорта состоялся масштабный концерт в движущихся декорациях байк-шоу — в нём приняли участие Юлия Чичерина, Юлия Андреева, Мара, Зверобой, Сергей Бурштейн, Роман Разум и группа «Новороссия» (Луганск), Владимир Скобцов (Донецк).

Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками» Александр Полегенько © ИА REGNUM Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Президент всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничная программа на горе Гасфорта Александр Полегенько © ИА REGNUM