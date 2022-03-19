Александр Полегенько,
19 марта 2022, 00:36 — REGNUM Многочисленные праздничные мероприятия состоялись в Крыму и Севастополе 18 марта — жители полуострова встретили восьмую годовщину в России.
Подготовка к пробегу
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Одним из самых зрелищных мероприятий этого дня стал автомотопробег: колонна из мотоциклов и автомобилей, раскрашенных в цвета российского триколора, с символами Z, стартовала в Симферополе. Затем состоялось возложение цветов к памятнику «Вежливым людям».
Подготовка к пробегу
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к пробегу
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к пробегу
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к пробегу
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к пробегу
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику «Вежливым людям»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику «Вежливым людям»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику «Вежливым людям»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику «Вежливым людям»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику «Вежливым людям»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
После этого колонна двинулась по трассе «Таврида», а у Сапун-горы соединилась с колонной севастопольских автомобилистов.
Автомотопробег на трассе «Таврида»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автомотопробег на трассе «Таврида»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автомотопробег на трассе «Таврида»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автомотопробег на трассе «Таврида»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автомотопробег на трассе «Таврида»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автомотопробег на трассе «Таврида»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автомотопробег в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автомотопробег в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автомотопробег в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автомотопробег в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Автомотопробег в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Общая колонна двинулась через Севастополь — к горе Гасфорта. Здесь состоялась высадка Аллеи русского леса в честь героев России Z-Весны 2022. Кроме того, участники акции установили самолёт и высадили саженцы в честь 85-летия рекордного полета советского лётчика Валерия Чкалова. В рамках акции состоялся сбор и передача гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная программа на горе Гасфорта
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная программа на горе Гасфорта
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная программа на горе Гасфорта
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Высадка «Аллеи русского леса» в честь героев России Z-весны 2022
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Также у горы Гасфорта состоялся масштабный концерт в движущихся декорациях байк-шоу — в нём приняли участие Юлия Чичерина, Юлия Андреева, Мара, Зверобой, Сергей Бурштейн, Роман Разум и группа «Новороссия» (Луганск), Владимир Скобцов (Донецк).
Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Президент всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная программа на горе Гасфорта
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками»
Александр Полегенько © ИА REGNUM