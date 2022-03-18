Мюнхен, Германия, , 20:23 — REGNUM 18 марта Союз Европейских Футбольный Ассоциаций (УЕФА) обнародовал сетку четвертьфиналов Лиги Чемпионов сезона 2021/22.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

По итогам жеребьевки были сформированы следующие пары:

«Челси» (Лондон) — «Реал» (Мадрид)

«Манчестер Сити» — «Атлетико» (Мадрид)

«Вильярреал» — «Бавария» (Мюнхен)

«Бенфика» (Лиссабон) — «Ливерпуль»

Первые матчи пройдут 5 апреля, ответные игры запланированы на 12 апреля. По итогам матчей 1/8 финала еврокубка из турнира вылетели «Спортинг», «Пари Сен-Жермен», «Ред Булл Зальцбург», «Интер», «Лилль», «Ювентус», «Аякс» и «Манчестер Юнайтед».

Лучшим бомбардиром розыгрыша на данный момент является 33-летний таранный форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски, забивший двенадцать мячей в восьми матчах.