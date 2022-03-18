Миасс, Челябинская область, 18 марта, 2022, 20:19 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области силовики закрыли игорный салон. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Установлено, что его организовала местная жительница. Игры она проводила в подвальном помещении одного из домов. Но в итоге полицейские пресекли её деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в регионе было закрыто уже несколько подобных заведений. Их организаторов привлекли к уголовной ответственности.