Барселона, Испания, , 20:13 — REGNUM 18 марта состоялась жеребьевка ¼ финала Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22. Каталонская «Барселона» под руководством Хави сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом». Первый матч пройдет 7 апреля, а ответная встреча запланирована на 14 апреля.

Также были сформированы следующие пары: «Ред Булл Лейпциг» — «Аталанта», «Вест Хэм Юнайтед» — «Лион» и «Брага» — «Глазго Рейнджерс».

Вчера, 17 марта, «сине-гранатовые» в ответном матче 1/8 финала еврокубка одержали волевую победу над турецким «Галатасараем» со счетом 2:1, что позволило «Барселоне» выйти в следующий этап турнира. Забитыми мячами в составе каталонского клуба отметились Педри и Пьер-Эмерик Обамеянг.