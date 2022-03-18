Москва, , 20:13 — REGNUM Вооружённые силы России утром 18 марта применили высокоточное оружие большой дальности для удара по ряду объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил 18 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Удары были нанесены по стоянке боевых самолётов во Львове, а также по складам военной техники и боеприпасов на окраинах Вознесенска и Николаева.

«В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города ЛЬВОВ, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска», — рассказал Конашенков.

Напомним, одной из главных целей операции на Украине является уничтожение военного потенциала этой страны, доставшегося ей в наследство от СССР.

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