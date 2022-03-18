Приштина, Сербия, 19 марта, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти ожидает, что в текущем году пять стран Евросоюза, которые все еще не признали независимость этого сепаратистского образования, сделают важные шаги к его признанию. Об этом Курти заявил 18 марта.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

«Мы поддерживаем интенсивный контакт с пятью странами ЕС, которые нас не признают — с Испанией, Словакией, Грецией, Румынией и Кипром. В этом году они сделают большие шаги к признанию», — процитировало издание «Ляйми» слова Курти.

Напомним, что в сентябре 2020 года Белград и Приштина подписали Вашингтонское соглашение, в соответствии с которым в течение одного года Приштина не будет подавать заявки на прием в международные организации, а Белград приостановит кампанию по отмене признания Косово другими странами. В 2021 году этот пункт соглашения потерял силу.