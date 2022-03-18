Москва, 18 марта, 2022, 20:13 — ИА Регнум. На базе Всероссийского казачьего общества в онлайн-режиме состоялось первое рабочее совещание по вопросам организации взаимодействия власти, казачьих обществ, казачьей молодёжи и вузов Калмыкии и Астраханской области. На встрече рассмотрели вопросы организации деятельности Ассоциации вузов, реализующих казачий компонент.

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«Сегодняшним заседанием правление Всероссийского казачьего общества открывает цикл рабочих встреч с вузами Ассоциации и теми, кто планирует в ближайшее время войти в ее состав, с целью скоординировать совместные усилия по исполнению плана мероприятий на 2021−2030 годы по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021−2030 годы в части интеграции дисциплин казачьего компонента в образовательную среду вузов», — отметил первый заместитель (товарищ) атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенижко.

По его словам, создание Ассоциации казачьих вузов позволяет достроить непрерывную систему казачьего образования реализацией казачьего компонента в сфере высшего образования и обучить будущих атаманов всех уровней по различным направлениям.

Участники встречи отметили важность изучения запросов казачьих обществ на специалистов определенного профиля, координации имеющихся кадровых и образовательных ресурсов. Опыт создания студенческого объединения «казачьей сотни» заинтересовал представителей Калмыкии. Как ожидается, Калмыцкий государственный университет имени Городовикова в ближайшее время пополнит ряды Ассоциации казачьих вузов. Также был рассмотрен опыт создания на базе вузов молодежных казачьих ресурсных центров, которые будут координировать взаимодействие всех участников процесса.

В ближайшее время подобные встречи пройдут со всеми членами Ассоциации казачьих вузов и теми учреждениями высшего образования, которые готовятся вступить в её ряды.

В настоящее время между атаманами реестровых казачьих обществ России и ректорами российских вузов подписано 18 соглашений.