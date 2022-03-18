Сыктывкар, 18 марта, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба призвал надзорные органы республики «карать на месте» торговцев-спекулянтов.

Kremlin.ru Глава Коми Владимир Уйба

«Каждый день мне приносят сводки с утра, и каждый день на пустом месте растут цены — просто потому, что кто-то решил использовать ситуацию и поднажиться. У меня просьба в этой ситуации […] как можно эффективнее и быстрее карать на месте и цены возвращать к исходным», — сказал Уйба на заседании республиканского оперштаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за неделю сахар подорожал почти на 7%.