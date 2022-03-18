Челябинск, 18 марта, 2022, 20:08 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё один подросток попался на наркоторговле. Об этом сообщает 18 марта областное управление СКР.

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По данным следствия, 16-летний юноша приобрёл вещество в Челябинске, а затем пытался его продать. Но его задержали.

Сейчас в отношении него проводятся следственные действия. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе уже задерживали нескольких юных наркоторговцев, в том числе и из других регионов.