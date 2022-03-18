Москва, 18 марта 2022, 20:22 — REGNUM О максимальном сближении позиций России и Украины по НАТО удалось достичь к настоящему моменту на переговорах, сообщил 18 марта журналистам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
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Отметив, что вопрос нейтрального статуса Украины и её невступления в НАТО «является одним из ключевых пунктов» российско-украинских переговоров, Мединский сообщил:
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