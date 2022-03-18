Москва, , 20:01 — REGNUM Одно из зданий городской больницы № 2 в Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заминировали и подготовили к взрыву, сообщил 18 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Украинские пираты Максим Цуканов © ИА REGNUM

Подрыв здания, расположенного на улице Нигояна, должен произойти во время пролёта любого российского самолёта над городом, отметил он.

«Подрыв заминированного здания больницы спланировано осуществить во время пролёта над Днепропетровском, подчеркиваю, любого российского самолета.

Обращаю внимание, прежде всего, прибывших в Днепропетровск представителей западных СМИ. Никаких боевых задач по поражению здания больницы, других зданий в Днепропетровске у российской авиации не было и нет», — сказал Конашенков.

Напомним, ранее украинские нацисты произвели подобную провокацию с театром в городе Мариуполь.

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