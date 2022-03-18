Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Певицы Coi Leray (Бриттани Коллинз) и Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) представили первую совместную песню под названием Blick Blick. Премьера работы состоялась на всех стриминговых платформах 18 марта.

Coi Leray и Nicki Minaj Скриншот YouTube

Новая композиция посвящена материальному успеху исполнительниц, а также их востребованности среди мужского пола. Ожидается, что Blick Blick войдёт в будущий альбом Coi Leray.

Ранее Coi Leray анонсировала свой дебютный студийный альбом Trendsetter. Премьера пластинки намечена на 8 апреля 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Twenty One Pilots путешествуют по таинственному острову в новом клипе

Читайте развитие сюжета: Cypres Hill выпустили свою десятую пластинку