Вашингтон, 18 марта, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Певицы Coi Leray (Бриттани Коллинз) и Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) представили первую совместную песню под названием Blick Blick. Премьера работы состоялась на всех стриминговых платформах 18 марта.

Скриншот YouTube Coi Leray и Nicki Minaj

Новая композиция посвящена материальному успеху исполнительниц, а также их востребованности среди мужского пола. Ожидается, что Blick Blick войдёт в будущий альбом Coi Leray.

Ранее Coi Leray анонсировала свой дебютный студийный альбом Trendsetter. Премьера пластинки намечена на 8 апреля 2022 года.