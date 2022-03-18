Москва, 18 марта, 2022, 19:54 — ИА Регнум. 25-летний таранный форвард «Спартака» и сборной Ямайки по футболу Шамар Николсон не намерен покидать московский клуб. Об этом 18 марта сообщил агент футболиста Ненад Портега.

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Ранее сообщалось, что Шамар Николсон может покинуть «красно-белых» после того, как организация ФИФА разрешила легионерам, выступающим в Тинькофф Российской Премьер-лиге, приостановить действия своих контрактов до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Шамар Николсон принял участие в четырех матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

Шамар Николсон выступает за «Спартак» с 7 января 2022 года после перехода из бельгийского «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость ямайского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро.