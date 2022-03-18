18 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление генерального консула Украины в Германии Ирины Тыбинки, потребовавшей, чтобы дети беженцев с Украины обучались в ФРГ по украинской программе на украинском языке.

Оксана Переможенко, , 20:18 — REGNUM Генеральный консул Украины в Германии Ирина Тыбинка выступила на конференции министров образования в Любеке (Германия). В ходе выступления украинский дипломат потребовала, чтобы дети беженцев с Украины обучались по украинской программе на украинском языке, сообщает издание Berliner Zeitung.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Она (генеральный консул Украины в Германии — М. Р.) назвала четыре причины этого: «1. это просто временное пребывание; 2. детям нужна преемственность в образовательном процессе; 3. национальная идентичность должна быть сохранена; 4. следует избегать дополнительного психологического давления», — пишет издание.

Новость обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook, Twitter и «ВКонтакте». Многие участники обсуждения напомнили о том, что Украина запретила в своих школах обучение на русском языке, который для многих детей является родным языком.

«А возможность проводить факельные шествия и праздновать день рождения [главаря украинских националистов Степана] Бандеры не потребовала?» — с сарказмом поинтересовался Жека.

«На… [Украине] русский запретили, а в Германии… [украинский] разрешите…» — отметил Кузьма Д.

«Я так понимаю, это тонкий намёк [на то], что они не собираются потом обратно на Украину возвращаться?! Они так немцев начнут из домов выгонять!» — написал Илья П.

«А приехав в Германию, пытаться выучить немецкий язык не вариант, нет???» — задался вопросом Alex M.

«Это же не коренной народ и даже не граждане. Про дискриминацию русских и русского языка на Украине консул не хочет вспомнить?» — напомнил Дмитрий С.

«Не в том положении, чтоб ставить свои условия», — пишет Анатолий Д.

«Как они… [надоели] со своим патриотизмом. Вас приняла чужая страна, дала убежище, а вы еще что-то требуете?..» — не понимает Алексей Р.

Мова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Должны? Обязаны? Интересный подход к помощи», — отметил Валерчик Ф.

«Сохранить идентичность» можно только в своей стране. Уехали? Значит рано или поздно «идентичность» растворится…» — добавил Игорь Т.

«Ну как же без «своего самовара»… А потом немцев заставят ввести украинский как второй государственный?» — с сарказмом поинтересовалась Наталья К.

«Это не традиции Запада — сохранять идентичность!..» — написал Дмитрий Б.

«Ну, так же, как русских в бандеровской Украине, да?» — задался вопросом Max Z., напоминая о запрете в украинских школах обучения на русском языке, который для многих детей — родной язык.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да ну… А как же русские на Украине? Забыл, то ж другое», — с сарказмом добавил Андрей М.

«Ну зачем же? Русским на Украине запретили изучать русский язык. Украинские дети сейчас в Германии должны изучать немецкий», — отметил «Хитрый лис».

«Скоро улицу Бандеры потребуют?» — не без сарказма поинтересовался WishNight778.

«Русских, венгров, румын… на Украине воспитывали и учили только по своей программе… А [чего] здесь требует?» — подытожил sergejjlee.

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