Иркутск, 18 марта, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В торговых сетях Иркутской области проводится эксперимент по добровольному ограничению наценок на социально-значимые товары, сообщает 18 марта пресс-служба губернатора и правительства региона.

Anton Bannikov Вид на аэропорт «Иркутск» с высоты

Эксперимент направлен на обеспечение доступности лекарств, медицинских материалов, базовой продуктовой корзины.

«В качестве социального эксперимента с 28 марта розничным сетям региона было предложено поучаствовать в добровольном сокращении наценок. На практике это значит, что рост цен не зафиксируется на какой-то определенной отметке, тем не менее, увеличение стоимости будет лимитировано. Торговые точки смогут сами определить список товаров, которые будут участвовать в эксперименте. Для эффективного сдерживания спекулятивного роста цен необходимо выработать механизмы доступные для представителей бизнеса», — сообщает пресс-служба

Отмечается, что список товаров может меняться в зависимости от наличия товара и предложений от поставщиков.

При этом в регионе сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора проводят инспекции по выявлению недобросовестных предпринимателей, искусственно завышающих цены.