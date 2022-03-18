Вашингтон, 18 марта 2022, 21:40 — REGNUM Американский дуэт Twenty One Pilots представил видео на песню The Outside. Выход ролика состоялся на YouTube-канале коллектива 18 марта.
По сюжету работы, музыканты попадают на безлюдный остров, единственными обитателями которого являются загадочные существа. Режиссёром клипа стал Эндрю Донохо.
Напомним, что дуэт Twenty One Pilots образовался в 2009 году. В 2021 году коллектив опубликовал свой шестой студийный альбом Scaled and Icy.
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