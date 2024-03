Вашингтон, 18 марта, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Американский дуэт Twenty One Pilots представил видео на песню The Outside. Выход ролика состоялся на YouTube-канале коллектива 18 марта.

Скриншот YouTube Кадр из видеоклипа The Outside

По сюжету работы, музыканты попадают на безлюдный остров, единственными обитателями которого являются загадочные существа. Режиссёром клипа стал Эндрю Донохо.

Напомним, что дуэт Twenty One Pilots образовался в 2009 году. В 2021 году коллектив опубликовал свой шестой студийный альбом Scaled and Icy.