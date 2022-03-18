Приштина, , 23:40 — REGNUM Сепаратистское Косово опасается не того, что происходит на Украине, а того, что Сербия на административной линии с Косово имеет более сорока военных баз. Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 18 марта.

Альбин Курти ATA, албанское государственное новостное агентство

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«Сербия поддерживает очень близкие связи с Россией», — рассказал Курти в интервью швейцарскому телеканалу Blick.

По данным премьера Косово, в прошлом году Сербия и Россия провели около 100 военных учений.

Напомним, что ранее президент Косово Вьоса Османи направила письмо президенту США Джо Байдену с просьбой помочь Приштине добиться членства в НАТО. По мнению Османи, это важно в свете новых вызовов, открывшихся после начала российской специальной военной операции на Украине.