Москва, , 19:40 — REGNUM Возможность продажи платформ «Новости» и «Дзен» рассматривается «Яндексом», сообщает 18 марта РИА Новости. Изучаются разные варианты.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что компания подтвердила, что «изучает различные стратегические варианты, в том числе продажу для своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы «Дзен».

Компания планирует больше заниматься развитием бизнесов и продуктов, связанных с технологиями, а именно поисковым сервисом, рекламой, беспилотниками и облачными технологиями.

Также компания намерена направить силы на развитие транзакционных услуг, в том числе на электронную коммерцию и на агрегатора такси.

Читайте ранее в этом сюжете: «Яндекс» намерен продать сервисы «Дзен» и «Новости» — СМИ