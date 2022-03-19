19 марта 2022 | Время чтения 9 мин

Игорь Свирин, , 00:32 — REGNUM 18 марта 2014 года Крым воссоединился с Россией, тогда действительно произошло, казалось бы, навсегда утерянное единение народа и власти. Многие даже решили, что уж теперь-то заживем, руководство откажется от своего людоедского курса и обратит взор в сторону униженных и угнетенных масс. А вместо этого случились пенсионная реформа и прочие события, в пух и прах рассеявшие возникшие было иллюзии. Теперь, когда президент Владимир Путин открыто «бросил перчатку» гегемону, заявив, что мир больше не будет прежним, как и допрежь того возникает вопрос, речь идет о национально-освободительной борьбе, или же капиталистические хищники вновь делят мир. Некоторые далеко не окончательные ответы на него можно получить, вглядевшись в события столетней давности. Чем закончится нынешнее противостояние России и Запада, будет зависеть от того, насколько хорошо мы все — правящий класс и общество — выучили уроки истории.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Обанкротившаяся царская элита ввергла Российскую империю (РИ) в бойню мировой войны и привела к распаду государства. Тем не менее всю постсоветскую историю нам не только рассказывали о «России, которую мы потеряли», но и страну строили по тем лекалам. Понять эти апелляции властей можно. Не ведущая жесткого идеологического противостояния с Западом РИ как раз и является идеалом для нынешней элиты — зарабатываешь здесь, а тратишь, где душе глянется — мир большой. Куда там Ленину со Сталиным, которые и предложить-то могли лишь недоедание, недосыпание и работу, работу и еще раз работу, с выходом на заслуженный отдых прямиком в Кремлевскую стену. Отсюда, кстати, и такая ненависть к ним.

Пусть исторические параллели всегда условны, но без них не обойтись. При всей разности обстоятельств РИ и Российскую Федерацию объединяет сходное социально-экономическое положение. Искусственно созданная зависимость и раздирающие страну, как сказали бы раньше, классовые противоречия. То есть, пребывая в состоянии «колосса на глиняных ногах», у которого в союзниках лишь армия и флот, мы дерзнули бросить вызов Западу.

Да простит читатель за длинную цитату, но она крайне наглядна, и тут что РИ начала ХХ века, что РФ века XXI. Тогда удар был нанесен по ежедневному жизнеобеспечивающему спросу, и нанесли его не вражеские разведки, а сами подданные. Кто, глядя на образовавшийся вдруг дефицит базовых продуктов и вакханалию цен на них, готов положа руку на сердце найти отличия?

«С началом Первой мировой войны российские производители лишились заграничного сырья, их производство сократилось в разы. Всё это сопровождалось расстройством кредитной системы, падением курса рубля, ростом налогов. Спекуляция была следствием, а не причиной продовольственного кризиса в стране, но оказывала серьезное влияние на нарушение баланса в экономике и снижение уровня благосостояния народа.

Николай II объявляет о начале войны с Германией с балкона Зимнего дворца

С самого начала войны в спекуляции участвовали производители, торговцы, переработчики товаров, банки. Запрет на экспорт продовольствия не только не снизил рыночные цены, но, наоборот, спровоцировал небывалый рост дороговизны в стране. В первый год войны пресса успокаивала население лозунгами: «Россия богата предметами продовольствия», «Мы — не Германия, у нас колоссальные излишки и хлеба, и мяса, и масла!». Однако, чем дольше шла война, тем большее значение приобретал продовольственный вопрос в тыловых губерниях России.

На спекуляции наживались состояния, она принимала самые разнообразные формы. Дрова, сено, мясо, привозимые из деревень на городские рынки, скупались оптом, целыми партиями для последующей перепродажи в розницу покупателям. В Канском уезде торговцы ввели особую систему «принудительной продажи» сахара. Так как на сахар была установлена такса, всем желающим его приобрести предлагали сначала купить в лавке что-нибудь ещё. Тому, кто не желал покупать ненужный товар, сахар не продавали».

Борис Кустодиев. Ярмарка. 1906

Нашли отличия? Тогда продолжим. При той открытости миру, в которой мы существуем, в стране не может не быть групп, которые свое благополучие связали с Западом. Как, впрочем, не может не быть и национально ориентированных, но тут есть важный нюанс, какую долю общественного продукта они готовы отдать народу. А то, может, «хрен редьки не слаще» и какая разница, кто приведет нацию в небытие?

Перед началом и во время Первой мировой войны отчаянно искали и находили внутренних врагов, и успешно находили их: царица, Распутин, придворная камарилья и так далее. Снесшие монархию февралисты похоронили государство в считаные месяцы. Столетие с лишним спустя все повторяется вновь. Опять мы азартно ищем и обличаем врагов, что примечательно, особенно в этом преуспели «патриоты», которые еще вчера с пеной у рта клеймили народ быдлом, антиваксерами и врагами народа. Всех этих певцов, деятелей культуры и инфлюэнсеров нужно лишить бюджетных дотаций и забыть о них. А вот если не пересмотреть национальный курс в целом, вскоре попросту будет некому слушать очередных петрушек. Даже беглый взгляд на законодательные новации последних месяцев показывает, что большинству народа совсем не по пути с «национализируемым» под воздействием внешних обстоятельств правящим классом.

В обмен на яхты, виллы и дефлопе была разрушена отечественная промышленность и взяты обязательства никогда ее не восстанавливать. При благоприятной энергетической конъюнктуре, следуя заветам «великого экономиста» Гайдара, закупали все за рубежом. Денег было столько, что на остатки не уведенных в офшоры средств стали развивать Стройкомплекс и превратили социально значимую, но второстепенную отрасль в становой хребет экономики.

А дальше уже она начала навязывать обществу свои потребности. Задолго до текущих событий в интересах девелоперов сняли ограничения на оборот земель у воды. Вот-вот разрешат капитальное строительство в лесах, и, как доложил господин Хуснуллин, отменили почти все обязательные «снипы-хрипы».

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чтобы было понятно, СНиПы — это не только вопросы безопасности зданий, но и качество материалов. Так называемые лидеры отрасли еще до всяческих отмен строили человейники из такого, о чем в приличном обществе вслух не говорят. И, если раньше у людей была, пусть во многом и иллюзорна, возможность оспорить качество возводимого жилья, сейчас их по сути ее лишили. А самые шустрые застройщики уже вовсю пользуются преференциями.

Крупнейший столичный девелопер «А101» объявил, что не будет пускать на приемку квартир специалистов от дольщиков, если у тех нет «оригинала нотариально заверенной доверенности на представление интересов дольщика, оригинала договора оказания услуг данным специалистом дольщику с указанием перечня услуг, сертификатов/свидетельства о соответствии и паспорта оборудования, содержащие сведения о метрологических характеристиках и данных последних калибровок (поверок) тех инструментов или приборов, которые сторонний специалист планирует использовать при осмотре квартиры». ЖК «Скандинавия» построили настолько «качественно», что заставить граждан принимать квартиры в нем можно, только лишив их помощи специалистов. Пожалуй, такими темпами вскоре какие-нибудь Красовские будут обвинять в «измене Родине» уже тех, кто требует качественного жилья?

Стройка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Или вот известная строительная лоббистка, депутат МГД Елена Николаева 15 марта заявила агентству Интерфакс о том, что неплохо было бы ввести новые виды разрешенного использования (ВРИ) земельных участков для упрощения строительства. По сути, госпожа Николаева предлагает узаконить уже сложившуюся практику. В том же ЖК «Скандинавия» застройщик, несмотря на то, что знал об ограничениях на земельном участке под несколькими корпусами, продолжал строить, продавать квартиры, а потом судиться с Мосгорстройнадзором, чтобы легализовать их.

Минимум с 2018 года не прекращаются попытки отменить государтвенную историко-культурную экспертизу (ГИКЭ) объектов культурного наследия. 11 марта закончилось обсуждение проекта Минстроя, которым опять же в целях оптимизации предлагают заменить при реставрации памятников ГИКЭ на общестроительную экспертизу. Благодаря прикормленным «серийным» экспертам только Москва ежегодно теряет десятки памятников, несложно догадаться, к каким последствиям приведет отмена ГИКЭ в целом.

Москва. Снос памятника архитектуры на Покровском бульваре Юлия Крижанская © ИА REGNUM

Живущий в загородном имении главный архитектор Москвы и иже с ним могут рассуждать, насколько москвичам не нужны заповедники и якобы утилитарные хозяйственные постройки прошлых веков. Вряд ли москвичам нужен превращаемый в фуд-корт парк Покровское-Стрешнево, скорее в городском ЖКХ работают очень хорошие люди, которые хотят получить свою часть необъятного бюджетного пирога. А прививать детям чувство прекрасного и любви к Родине будем, показывая «уникальные» ЖК компании ПИК, Москва-сити, и нечто монструозное на месте исторических строений Бадаевского завода?

Президенту, безусловно, виднее, раз он перебросил закошмарившего миллионы москвичей главного ковидоборца России Сергея Собянина на борьбу с последствиями введенных санкций. Эффективный управленец тут же предложил меры исключительно в интересах Стройкомплекса.

В то время как сельхозпроизводители имеют критическую зависимость от зарубежного посевного материала, не прекращаются попытки застроить опытные поля Тимирязевской сельскохозяйственной академии, и это лишь малая часть проблемы. Поскольку тот разгром, который произвели оптимизаторы в системообразующем учебном центре страны, еще ждет своего бытописателя.

Не отстает и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Здесь 15 марта стартовали общественные обсуждения проекта масштабной застройки поля Института садоводства на Старо-Нагорной улице города Видное. В поселке Ленинский земли огромного поля Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства рядом с ТЦ «Лента» планируется перевести из сельскохозяйственных земель в земли для многоэтажной застройки.

Нет сомнений в том, что Российская армия решит все поставленные политическим руководством страны задачи, но самое сложное начнется потом. Мы бросили вызов гегемонии Запада, впереди очень непростые годы, народу предлагают затянуть пояса и потерпеть. Потерпеть в интересах тех, кто под сурдинку противостояния лишает нас исторического наследия, среды обитания, да и просто средств к существованию? Судьба подарила России уникальный шанс, но с пореформенными образованием, здравоохранением, культурой и экономикой нам Запад не победить. Лучше поскорее это признать и начать меняться.