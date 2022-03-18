Токио, 18 марта, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Японский дизайнер Nigo (Томоаки Нагао) выпустил совместную с Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) песню Heavy, которая войдёт в его предстоящую пластинку. Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 18 марта.

Скриншот YouTube Nigo

На новой композиции Lil Uzi Vert демонстрирует собственные исполнительские навыки под инструментал, выполненный в дрилл-звучании. Примечательно, что эта работа стала первой композицией рэпера в подобном стиле.

Напомним, что новый альбом Nigo под названием I Know NIGO увидит свет 25 марта 2022 года. В записи проекта приняли участие A$AP Rocky (Раким Майерс), Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади), Pusha T (Терренс Леварр Торнтон) и многие другие популярные музыканты.