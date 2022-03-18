Улан-Удэ, 18 марта, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон (ОЭЗ) Союз промышленников и предпринимателей и Республика Бурятия подписали соглашение о программе развития кластеров, промышленных технопарков и территорий с особыми режимами ведения предпринимательской деятельности, сообщает 18 марта корреспондент .

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Соглашение было подписано 17 марта главой Республики Алексеем Цыденовым, директором ОЭЗ Андреем Шпиленко и главой регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Владимиром Лучниковым.

На территории Бурятии будут реализованы программы импортозамещения для замены комплектующих и материалов иностранного производства, задействованных в производственных цепочках регионов Дальневосточного Федерального округа (ДФО).

«Создание промышленных кластеров в регионах позволит производственникам быстрее адаптироваться к новым условиям работы и быстрее развиваться», — пояснил председатель Союза промышленников и предпринимателей Бурятии, генеральный директор АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» Владимир Лучников.

«Дело в том, что государство готово оказывать поддержку в развитии промышленных кластеров и компенсировать затраты до 300 млн рублей при реализации проектов. Что это значит? Если в рамках кластера будет разрабатываться проект, нужный и полезный для страны, то предприятия, объединенные в производственную цепочку, смогут рассчитывать на субсидию для реализации данного проекта… Причем в выигрыше будет не какое-то отдельное предприятие, а весь кластер… В конечном итоге, это позволит сделать экономику региона, а значит и страны, сильнее», — добавил он.