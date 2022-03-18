Москва, 18 марта, 2022, 19:22 — ИА Регнум. На концерт «Крымская весна» в Москве приехало рекордное число человек за последние пять лет, сообщает 18 марта Департамент транспорта Москвы.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Участники митинга-концерта «Крымская весна»

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По словам главы департамента Максима Ликсутова, отмечается «рекордное число пассажиров, приехавших на территорию спорткомплекса на метро, МЦК и наземном городском транспорте — это почти 200 тысяч человек».

Ликсутов «За последние пять лет такое огромное количество людей не посещало стадион [«Лужники», даже во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году».

Он добавил, что дептранс полностью контролирует ситуацию с транспортной нагрузкой, «для удобства пассажиров запустили минимальный интервал движения поездов на МЦК, открыли турникеты в метро для быстрого и комфортного выхода».